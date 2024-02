Autovelox, in Italia più che in Europa ma le multe sono più basse

Giovedì 1 Febbraio 2024, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 14:26

In Italia ci sono circa 11.130 autovelox, un numero che rende il nostro Paese il "leader" della classifica europea. Sul sito ufficiale della Polizia di Stato c'è l'elenco delle tratte stradali dove gli autovelox sono operativi ed è aggiornato giorno per giorno: «Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo».

Elenco delle postazioni autovelox fisse in autostrada

Elenco tratti controllati da tutor