Attraversa i binari, cade e sviene battendo la testa: investito dal treno

Giovedì 30 Novembre 2023, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 14:02

Un uomo di 38 anni è in condizioni critiche dopo essere stato investito da un treno alle 7.30 di ieri a Inverigo (Como), presso il passaggio a livello di via Magni lungo la linea ferroviaria Milano-Asso delle Ferrovie Nord. L'incidente sembra essere avvenuto quando l'uomo è caduto sui binari mentre attraversava il passaggio a livello a piedi. Ha battuto la testa poco prima che le sbarre si chiudessero e il treno proveniente da Asso alle 7.02 sopraggiungesse. Nonostante il macchinista abbia frenato, l'uomo è stato trascinato per alcuni metri dal treno e le sue condizioni ora sono critiche.