Assegno di inclusione, al via con 635 euro in media

Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:53

L’Adi è lo strumento che ha di fatto sostituto il Reddito di Cittadinanza. L’Inps ricorda che i primi pagamenti arriveranno il prossimo 26 gennaio. Al momento il numero dei percettori è simile a quello dell'avvio del Rdc nel 2019 ma inferiore di circa 200mila nuclei rispetto alla cui platea di potenziali beneficiari (circa 737mila nuclei). Per quanto riguarda il Supporto per la formazione e il lavoro, in quattro mesi ha totalizzato oltre 150 mila domande. Più di una su tre risulta accolta