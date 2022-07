Acqua, Firenze prima area metropolitana depurata d’Italia. Perra (Publiacqua): «Risultato storico»

L’acqua dell’area fiorentina è completamente depurata. Si tratta di un risultato storico è molto importante per tutta italia. Firenze infatti è la prima città metropolitana del paese a riuscirci. Un traguardo fondamentale non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico, perché paghiamo sanzioni fortissime all’Europa per questa infrazione. “L’Italia versa 165.000 euro al giorno di sanzioni per mancata depurazione per 4 procedure di infrazione Ue : 60 milioni all’anno che diamo all’Europa - spiega Erasmo D’Angelis, segretario generale dell’autorità di bacino dell’Italia centrale. Quello concluso nell’area fiorentina è un lavoro iniziato a metà degli anni ’80 concluso oggi.

«Abbiamo investito quasi 300 milioni di euro. - spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella- Questi investimenti sono la dimostrazione di come il mix di contributi pubblici, italiani ed europei, e le tariffe pagate dai cittadini, se ben usati, possono portare dei benefici di lungo periodo». Il sistema depurativo dell’Area Fiorentina ha coinvolto 8 Comuni (Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa) sul territorio dei quali corrono 1.355 chilometri di fognatura (140 chilometri di grandi collettori e 1.215 chilometri di raccolta) e sono installati 77 sollevamenti (utili a superare gli ostacoli fisici sul terreno), e 312 scolmatori. «È un risultato straordinario che prende le mosse da chi a questo percorso credette quarant’anni fa - spiega Lorenzo Perra , Presidente di Publiacqua - che oggi si concretizza anche grazie al lavoro degli uomini e delle donne di Pubbliacqua che in questi anni hanno lavorato duro per raggiungere questo traguardo”.