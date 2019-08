Partita la stagione sportiva 2019/2020, la quarta in SuperLega, della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Dopo l’appuntamento dello scorso 12 agosto tra staff tecnico e atleti, il via a visite mediche, test e preparazione atletica, c'è stato nella serata di giovedì il classico raduno in forma privata tra la società Argos Volley e tutti gli uomini della prima squadra. Lo comunica il club in una nota.



«I nuovi arrivati hanno ricevuto il benvenuto dai patron Gino e Luca Giannetti e dal presidente Enrico Vicini e fatto la conoscenza di tutti i partecipanti alla nuova avventura sportiva, dai dirigenti allo staff societario, fino ai collaboratori volontari che vivono attivamente la loro passione al fianco dei propri beniamini».