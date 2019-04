© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vandali scatenati la notte scorsa a Ferentino dove sono state danneggiate diverse auto in sosta lungo le strade di campagna ed i vetri delle finestre di alcune abitazioni. Secondo il racconto dei cittadini le zone maggiormente colpite dai vandali sono state via Torre Noverana, via San Rocco, Madonna degli Angeli e la zona Scalo. Vandali senza scrupoli, stando ad alcune testimonianze, hanno lanciato grosse pietre all'indirizzo delle auto in sosta da mezzi in corsa. Alcune pietre sono state ritrovate sia all'interno delle auto sia in alcune abitazioni dove sono stati distrutti i vetri delle finestre. Il risveglio per decine di cittadini non è stato dei migliori. Alcune auto sono andate completamente distrutte con vetri in frantumi e carrozzeria notevolmente abbozzata.Preoccupa l'utilizzo di grosse pietre che fortunatamente non hanno causato danni ancora peggiori. In nessuna delle auto erano per fortuna presenti persone. Immediata la denuncia dei citttadini ai carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Raffaele Alborino. I militari hanno avviato immediatamente le indagini. L'indignazione dei cittadini si è manifestata anche suio social network. Chiesti maggiori controlli notturni e l'avvio di un sistema di videosorveglianza sul territorio che, seppur piu' volte promesso, non è mai partito. Ed ora i cittadini iniziano ad avere paura. Nella serata di Pasquetta si sono registrati furti in villa e tentativi non andati a segno come nel caso dell'abitazione del dj Alex Dolby salvato dall'arrivo dei suoi due cani che hanno fatto fuggire i due ladri con il quale il dj si era ritrovato faccia a faccia in casa.