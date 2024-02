Truffa e arresti, la Popolare del Frusinate: «Relazionato a organo di vigilanza e Consob»

Il consiglio d'amministrazione della Banca popolare del Frusinate «ha prontamente relazionato all’organo di vigilanza nonché alla Consob, circa gli eventi riguardanti i provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria nei confronti dell’amministratore delegato e di un dipendente». Si afferma in un comunicato reso noto nel pomeriggio odierno, 9 febbraio «in riferimento alle notizie pubblicate dagli organi di stampa, riguardo ad eventuali iniziative da parte della Banca d’Italia, che farebbero presagire possibili provvedimenti nei confronti della Banca Popolare del Frusinate». Viene sottolineato che «con l’organo di vigilanza bancaria, allo stato attuale, è in essere un costante aggiornamento in relazione ai temi affrontati per fronteggiare i danni reputazionali connessi ai fatti oggetto di indagine da parte della Magistratura e alle notizie riportate dagli organi di stampa e dai vari media, di cui peraltro non sussistono evidenze documentali presso l’istituto».

E' inoltre precisato che «la nostra Azienda è stata sottoposta tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 agli ordinari accertamenti generali da parte dell’organo di vigilanza, con esito complessivamente soddisfacente».