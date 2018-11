© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette anni per avere giustizia, dopo aver dato ospitalità ai rifugiati politici dell'Africa. E per di più (ora) l’incognita sulla possibilità di ottenere, materialmente, il risarcimento deciso dal giudice (viste le difficoltà economiche della parte soccombente).E’ l’odissea vissuta da chi ha fornito alloggi ai «richiedenti asilo», ha subìto gravi danni alle strutture, ed ora, oltre alle noie giudiziarie, rischia di non ottenere alcun rimborso.Con sentenza del giudice Luigi Petraccone, infatti, il Tribunale di Frosinone ha riconosciuto alla «Rosdan» di Torrice la somma di 17.811 euro quale risarcimento dei danni, più altri 950 euro per mancato guadagno, «stante la necessità di eseguire (tali e tanti) lavori negli appartamenti danneggiati», precisa il giudice.Sui danni provocati dai profughi nigeriani, il giudice non ha avuto dubbi, ritenendoli pienamente provati «in ragione delle fotografie allegate». Tanto evidenti, dunque, erano i danni causati. E' stata condannata a pagare la società Bovifel di Pofi che, nel 2011 , gestiva l'ospitalità .