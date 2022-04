Rissa dopo l'incidente stradale, sette denunciati a Pontecorvo

Un incidente stradale sarebbe alla base di una violenta rissa che c’è stata ieri mattina a Pontecorvo. Tutto è cominciato intorno alle 12.30 nella centralissima via La Cupa. Qui l’auto di un uomo del posto e uno scooter condotto da un compaesano si sono scontrati. I due conducenti prima avrebbero avuto un alterco verbale, ma poi sul posto sarebbero piombati alcuni amici dei due coinvolti nel sinistro. Dalla parole si è passati alle vie di fatto. La zuffa è stata notata da decine di persone che non hanno esitato nel chiamare i carabinieri. Sul posto si sono dirette le pattuglie agli ordini del capitano Bartolo Taglietti e del tenente Giovanni Fava. Per riportare la calma sarebbe stato utilizzato anche lo spray al peperoncino. Per cui nel giro di poco la situazione è tornata alla normalità. La tensione è rimasta e ben presto tutti sono stati invitati nella vicina caserma per gli accertamenti del caso. Nel pomeriggio di ieri in sette sono stati denunciati a piede libero alla procura di Cassino per rissa.