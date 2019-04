Montecassino, in abbazia l'inaugurazione de "Il Giardino di Pietra"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ‘Giardino di Pietra’ è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata oggi nel Museo dell’Abbazia di Montecassino. Si tratta di una straordinaria esposizione dell’artista toscana Franca Pisani, che consegnerà alla memoria, togliendoli dall’oblio di 75 anni, reperti appartenuti all’abbazia di Montecassino e custoditi finora in un deposito. I reperti, selezionati dall’artista, saranno al centro di un percorso intitolato Succisa Virescit – La Forza della rinascita. A curare la mostra è Roberto Capitanio, che ha deciso di articolare l’intera esposizione in tre parti. La prima, “Il Giardino di Pietra” intreccia passato e presente. Aperta fino al prossimo 27 ottobre dà al visitatore la possibilità di camminare tra gli oggetti conservati in abbazia per 75 anni. ‘Trasparenze’, la seconda sezione, visitabile fino al 19 maggio, circonda la prima con gigantografie in bianco e nero che costituiscono un percorso di ricordi e ferite all’interno del Museo, saranno affiancate da ‘25 Sete di Lione’, progetto nato in occasione della personale dell’artista Franca Pisani. Infine l’ultimo percorso è costituito da “Pietra Splendente”, composto da un tronco d’albero di frassino e da un cilindro marmoreo lavorato. Questa sera alle ore 21.00 all’interno dell’Aula Pacis si esibirà l’Orchestra Bottoni, esamble di organetti coordinato da Alessandro D’Alessandro, che vanta recenti collaborazioni con Daniele Sepe e Sergio Cammariere. L’ultimo lavoro discografico “Orchestra Bottoni Live’ è stato eletto secondo miglior disco di World Musica in Italia nel 2014 al Premio di Loano ed è stato finalista alle targhe Tenco 2014.