Rapina in gioielleria a Fiuggi, paura e banditi in fuga con il bottino

Sabato 11 Settembre 2021, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 13:35

Rapina, questa mattina, alla gioielleria Cataldi a Fiuggi. Alcuni malviventi armati hanno fatto irruzione nell'attività, in via Nuova Italia, nel pieno centro della città temale. Sono stati momenti concitati, di paura, per il titolare e i dipendenti. All'interno, da quanto appreso, in quel momento c'era anche un bambino.

In quei frangenti ci sarebbe stata una colluttazione, poi la fuga dei rapinatori con il bottino, ancora in fase di quantificazione. Sarebbero stati portati via preziosi, in particolare quelli esposti in una vetrina. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte numerose pattuglie di carabinieri, polizia e guardia di fiananza, che hanno circondato la zona e fatto partire le ricerche dei banditi.