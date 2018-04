di Gianpiero Pizzuti

Furto con scasso in pieno centro a Isola del Liri. Preso di mira uno dei negozi più in della città, «Nexus Abbigliamento». Portata via merce per più di 15mila euro. Ad accorgersi del furto il titolare del negozio Luca Nardone, che giunto davanti alla sua attività ha trovato tutto spalancato e una volta all’interno tutti gli scaffali vuoti. Il negozio è sotto i portici dello stabile che ospita il Cinemateatro Mangoni, un’area frequentatissima nel cuore del paese. I ladri hanno agito a notte fonda – come hanno ricostruito i titolari insieme ai carabinieri della Compagnia di Sora – perché il vicino bar ha lavorato sino alla mezzanotte ed essendo fine settimana nell’area c’era ancora tanta gente. Il raid tra le due e le quattro del mattino: forzato il portone di vetro con arnesi da scasso per introdursi nell’elegante negozio. Oltre ad aver piegato il montante del portone, chi è entrato in azione non ha procurato altri danni all’interno della struttura. Un aiuto potrebbe arrivare da alcuni occhi elettronici disseminati tra il palazzo del cinema, dalle telecamere del Comune sul ponte del fiume Liri e da alcune di qualche residenza privata di via Lungoliri e via Po. Con molta probabilità i ladri sono giunti con un furgone - un’ipotesi plausibile secondo i titolari – perché sono stati portati via tre scatoloni pieni di costumi e molta merce dagli scaffali, un volume notevole per chi voleva scappare a piedi o con una macchina. Nel caso fossero arrivati da via Arno alle spalle del negozio sarebbe difficile poter identificare il mezzo. Qualche telecamera potrebbe aver immortalato qualcosa, invece, nel caso avessero imboccato il senso unico di via Lungoliri. Nelle scatole del negozio c’erano costosi costumi da bagno, teli mare ed abbigliamento primavera estate. Non si esclude nessuna pista. All’interno del negozio hanno lavorato per circa un’ora i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sora, che hanno effettuato i rilievi tecnici per scovare eventuali impronte lasciate dagli autori della razzia. La notizia si è diffusa immediatamente in città, i titolari sono conosciutissimi.

Domenica 29 Aprile 2018



