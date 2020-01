Ladri di Capodanno, arrestati tre uomini nel Cassinate dopo il furto in un'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofittano dei festeggiamenti di Capodanno per rubare nelle case, tre arresti nel Cassinate. Si tratte di tre uomini del posto già noti alla giustizia: Claudio e Antonio Franzese e Marco Rodi.I tre, a bordo di una Fiat Panda di colore giallo, intercettati dai carabinieri in una via del centro storico di Sant'Elia Fiumerapido si sono disfatti di alcuni oggetti, gettandoli dal finestrino del veicolo, successivamente recuperati e risultati essere una radio portatile marca Midland, un rudimentale passamontagna realizzato con una manica di un maglione nonché un guanto per mano sinistra contenente banconote di vario taglio per una somma totale di euro 500.Bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare che permetteva di rinvenire all’interno dell’auto numerosi monili in oro (consistenti in anelli e catenine), un’altra radio Midland simile a quella già recuperata, una motosega, una carabina ad aria compressa, un altro passamontagna, una mannaia, un macete ed un guanto per mano destra uguale a quello lanciato.Inoltre, all’interno di uno zaino custodito all’interno del bagagliaio, sono stati rinvenuti vari arnesi da scasso (consistenti in una pinza trancia fili, una chiave inglese, vari cacciavite di diversa lunghezza, una mazzetta da muratore, un palanchino in ferro e due torce elettriche).Gli accertamenti svolti hanno consentito di stabilire che quanto rinvenuto era stato asportato poco prima dall’abitazione di un 67enne del luogo che al momento si trovava con tutta la famiglia in un’altra località per festeggiare il Capodanno. Infatti, i malfattori, mediante l’effrazione di una finestra si sono introdotti all’interno dell’abitazione mettendola completamente a soqquadro ed asportando gli oggetti recuperati per un valore di circa 5 mila euro.