Incendiano le auto e tentano furto in gioielleria, panico in centro a Frosinone

Panico questa notte in via Aldo Moro. Intorno alle 3, un gruppo di banditi, armati, ha dato fuoco a a delle auto per creare un diversivo e mettere a segno un furto nella gioielleria Cataldi. I carabinieri, però, si sono accorti di tutto e ne è nato un inseguimento, ma i banditi sono riusciti a scappare. Nel corso della fuga avrebbero perso alcune pistole, recuperate dai carabinieri. Ultimo aggiornamento: 08:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA