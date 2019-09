Immersi nella natura con gli occhi bendati, l'esperienza sensoriale nel lago di Posta Fibreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua alla grande l’ “Estate delle Meraviglie” a Posta Fibreno con un nuovo appuntamento.Per il tema “Tra Festa e Teatro” , l’Associazione Naturnauti APS presenterà uno spettacolo di teatro sensoriale presso la Sede della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno.“IO LUPO” è il titolo di un coinvolgente e suggestivo spettacolo della durata di circa 40 minuti che porterà gli spettatori bendati in un mondo fantastico tra odori, suoni, rumori ed altre attività sensoriali, grazie alla maestria di biologi, guide e tecnici della natura.Non è previsto alcun biglietto d’ingresso ma sarà possibile, se lo si desidera, lasciare un’offerta libera.Se siete curiosi di provare un’esperienza nuova entrando nella natura come non avete mai fatto prima, siete invitati presso la sede della Riserva Naturale lago di Posta Fibreno in Via Carpello snc domenica 22 settembre.Alle ore 16.30 inizierà il primo spettacolo al quale ne seguiranno altri 3 (17.30/18.30/19.30).