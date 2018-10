© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande area urbana che semplifichi la gestione dei servizi, accentui le economie di scala e migliori le prestazioni della pubblica amministrazione. Anche il progetto Grande Frusinate, che domani verrà presentato da Unindustria Frosinone, è stato al centro della relazione del presidente dall'associazione degli industriali del Lazio Filippo Tortoriello nel corso dell'assemblea che si è svolta ieri a Roma alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Era prevista anche la presenza del vice premier Matteo Salvini che alla fine ha declinato l'invito. A proposito del progetto Il Grande Frusinate Tortoriello ha parlato di «una realtà urbana per Frosinone che sia il perno di un sistema industriale di manifattura e logistica intelligenti, che ospiti un polo sperimentale della mobilità e dove magari si producano auto elettriche a marchio italiano».Il progetto punta a realizzare attraverso l'Unione dei Comuni un ambito territoriale di area vasta di valenza metropolitana. Il piano sarà presentato domani alle ore 11 presso la sede di Unindustria a Frosinone. Ad illustrare il progetto il presidente Giovanni Turriziani e la professoressa Maria Prezioso docente di Geografia Economica e Politica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che ha realizzato lo studio Nuove ipotesi di sviluppo cooperativo e associativo del Frusinate. Potenzialità di una visione intercomunale integrata alla luce della riforma Delrio.Tornando all'assemblea di ieri, il presidente di Unindustria Lazio Tortoriello ha ricordato che non è stato ancora firmato l'Accordo di Programma per l'area di crisi industriale complessa Frosinone istituita nel 2016. D'altro canto Tortoriello ha sottolineato come nell'area di Frosinone «grandi imprese hanno investito per il recupero di aziende del territorio».