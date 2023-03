Mercoledì 8 Marzo 2023, 07:09

E' allarme furti in via Firenze, zona centrale del capoluogo. Due notti fa l'ennesimo di una lunga serie, quando è stata rubata una fiat Panda parcheggiata davanti alla sede dell'Aci. E' il quarto furto nel giro di una settimana. In precedenza, all'interno di un garage di un condominio, era stata rubata un'Alfa Romeo Giulietta. Poi, in due casi, il furto è mancato solo di un soffio: i ladri sono riusciti a scardinare le saracinesche dei garage, ma alla fine, forse per paura di essere scoperti, si sono dati alla fuga senza trafugare nulla. Si tratta, però, solo degli ultimi episodi. Le auto in sosta e gli oggetti riposti al loro interno sono i bersagli preferiti.

Un mese fa furono rotti alcuni vetri di un'auto per rubare un seggiolino da bambini. «A me hanno rubato una cassetta degli attrezzi che stava nel portabagagli» racconta un residente. «Invece a me - aggiunge un altro signore - hanno preso addirittura il triangolo di emergenza». Insomma si ruba di tutto: dall'auto al singolo oggetto anche di scarso valore economico. In questi ultimi casi la mano non è certo di professionisti del furto ma di ignoti magari alla semplice ricerca di qualcosa da rivendere per rimediare denaro.

Ma ciò non fa altro che far salire la preoccupazione e la paura tra i residenti, alcuni dei quali stanno rafforzando le saracinesche dei garage, antifurti e telecamere.

Ma via Firenze in questi ultimi mesi non sta affrontando solo il problema della microcriminalità. A ciò si aggiunge il degrado e la sporcizia sui marciapiedi dove un solo spazzamento a settimana così come previsto dall'appalto stipulato dal Comune con l'impresa De Vizia non garantisce una pulizia decorosa tanto che qualche giorno fa un esercente della zona è riuscito a filmare la presenza di due topi, uno che si aggirava nei pressi di alcuni bidoni dell'immondizia, l'altro trovato morto davanti al pianerottolo d'entrata di un condominio. I residenti sono sempre più esasperati: «Chiediamo maggiori controlli alle forze dell'ordine mentre all'amministrazione comunale di installare al più presto le telecamere per monitorare la zona così da far da deterrente ai malintenzionati e restituire decoro e pulizia a questa importante zona di città».