di Vincenzo Caramadre

Il gesto è stato perpetrato nei confronti dell’assessore Gaetano Battaglini. È successo oggi 14:20, quando l’assessore Battaglini ho notato che qualcuno gli aveva gettato uova su una finestra della sua abitazione.

C'è stato l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico e Battaglini ha sporto denuncia contro ignoti.



Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di San Giovanni Incarico Paolo Fallone.

“ Esprimo, unitamente all’intera Amministrazione, solidarietà nei confronti dell’assessore Gaetano Battaglini condannando il gesto. Battaglini e la sua famiglia non meritano tali azioni che qualificano, in modo inequivocabile, il responsabile che ci auguriamo possa essere al più presto individuato. Il nostro assessore Battaglini, dal giorno del insediamento di questa Amministrazione, si dedica in modo esemplare è instancabile a servizio dei cittadini. Un impegno che lo vede, come tutta la squadra amministrativa, sempre in prima linea per la crescita del paese. Tali gesti - ha concluso il sindaco Fallone - sono pertanto inqualificabili ma di certo il frutto di una mente malata. Sostenendo Battaglini confidiamo nelle forze dell’ordine che stanno indicato su tali e inqualificabili gesti”.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA