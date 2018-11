© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di terrore a Pontecorvo: anziana legata e rapinata in casa per pochi euro.E’ successo nella serata di venerdì alla periferia della Cittadina Fluviale, vittima una donna di 87 anni. L’assalto è avvenuto in una casa di campagna, che si trova in contrada Santa Lucia, proprio a confine con San Giovanni Incarico e Pico. In due hanno forzato una finestra al piano terra e in un attimo si sono trovati faccia a faccia con l’anziana.Era sola. Indifesa. I malviventi, forse, pensavano di non trovare nessuno in casa, ma quando hanno visto l’87enne senza pensarci su le hanno legata le mani con una corda e l’hanno fatta sedere sul letto per quasi un’ora, il tempo necessario ai malviventi di rovistare negli armadi e nei cassetti. La donna in casa non aveva soldi, i malviventi hanno trovato e arraffato una ventina di euro: questo il bottino.L’anziana per fortuna non ha accusato malori e non è stata malmenata. Prima di andare via l’hanno liberata e le hanno detto di non muoversi.La donna impaurita solo dopo un po’ ha chiamato i parenti che sono accorsi nell’abitazione teatro della rapina. Sono stati avvertiti i carabinieri, i quali sono recati sul posto per i rilievi di rito. Hanno eseguito gli accertamenti scientifici per estrapolare le impronte digitali, poi hanno preso la denuncia della donna.