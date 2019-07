© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova opportunità per i ragazzi di Ferentino. La Regione Lazio ha approvato due progetti del servizio civile presentati dal Comune: navigatore sociale e bibliolab, per un totale di 12 ragazzi da impiegare.“Sarà per questi giovani un anno importante: per molti di loro si tratterà della prima esperienza di impegno extra scolastico e di confronto con il mondo delle istituzioni e degli enti pubblici", ha spiegato il sindaco Antonio Pompeo. “Abbiamo dunque tutti noi un compito fondamentale: fare in modo che questo anno sia per i ragazzi il più fruttuoso possibile e costituisca un reale momento di crescita. Dobbiamo dare il nostro contribuito affinché i ragazzi possano svolgere nel miglior modo possibile questo periodo di formazione, sotto tutti i punti di vista. Sarà un anno che sicuramente arricchirà anche il nostro ente”.“Sarà sicuramente un’esperienza formativa importante - hanno aggiunto gli assessori Vittori e Schietroma -. I ragazzi avranno l’opportunità di crescere, impegnandosi per la comunità nella quale vivono”.