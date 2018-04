Il garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti, e il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, hanno aperto i lavori del secondo appuntamento con il corso di formazione per tutori e amministratori di sostegno volontari, tenuto dal personale del servizio sociale del Comune di Frosinone coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, presso la sede di via Armando Fabi, con il supporto di esperti in materia.

«L'amministrazione Ottaviani ha, infatti, approvato un avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di persone idonee e motivate a svolgere le funzioni tutelari in favore di minori o di adulti soggetti a interdizione o amministrazione di sostegno», si legge in una nota dell'ente.



Erano presenti all'incontro Simona Campagna, psicologa dell'Ufficio del garante della Regione Lazio, Antonio Loreto, dirigente dei Servizi sociali, Sandra Calafiore, sociologa del settore comunale, e il consigliere Danilo Magliocchetti. “Quella dei servizi sociali – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – si può definire una ‘grande famiglia’, composta da professionisti, operatori e volontari che contribuiscono a soddisfare una necessità non solo individuale, ma collettiva, tutelando e dando la serenità alle famiglie. L’attività svolta da questi uffici e dal distretto intero, di cui Frosinone è capofila, è importantissima: una comunità che fosse costretta a fare a meno di risorse sociali, sarebbe una comunità privata del proprio stesso genus".

Venerd├Č 27 Aprile 2018



