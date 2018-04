Festeggiamenti per il 25 aprile a Frosinone con l'intervento del sindaco Nicola Ottaviani dopo a cerimonia per l'anniversario della Liberazione. «Il 25 Aprile rappresenta, per tutto il popolo italiano - ha detto Ottaviani - l'anniversario della propria rinascita, sulla base dei valori di dignità, libertà e pace, che la guerra aveva sepolto e che sembravano persi per sempre. Da questi ideali la nostra Nazione ha ripreso il suo cammino, basato sulla democrazia e sul

superamento delle divisioni per porre al centro della riflessione il valore dell'unità e della pace». Per Ottviani,

«l'esempio di coloro che hanno permesso tutto questo, anche a costo della propria vita, sia di monito a tutte le generazioni, presenti e future. A loro va quindi il nostro pensiero commosso ed il ricordo di quegli eroi supererà la mortalità degli uomini».

Mercoledì 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA