Da tempo gli agenti della questura stavano seguendo i movimenti degli avventori di un bar ubicato nella parte bassa della città considerato il luogo dove avveniva lo smercio di droga e dove i malviventi organizzavano azioni delittuose da mettere in atto. A conclusione delle indagini il questore ha disposto la chiusura temporanea dell'esercizio pubblico divenuto punto di ritrovo di pregiudicati e spacciatori.​Il Questore della Provincia di Frosinone, su proposta del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti del titolare di un bar in questione.​Il provvedimento, come già accennato, è stato adottato su proposta del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone nella persona del colonnello Fabio Cagnazzo a seguito della conclusione di una prolungata ed approfondita indagine svolta congiuntamente con gli agenti della Squadra Mobile diretti dal dr. Flavio Genovesi. Questa attività, va detto, ha portato all’arresto di alcuni abituali clienti del bar ubicato nella parte bassa di Frosinone, divenuto nel tempo luogo nel quale veniva concertata la commissione di reati da parte di alcuni soggetti pluripregiudicati. ​Dalle indagini sono inoltre emersi elementi a sostegno dell’ipotesi che il locale stesso venisse utilizzato per attività illecite. i Tutti elementi che hanno portato il questore a disporre la chiusura del locale. Ciò è stato possibile grazie al lavoro di sinergia che c'è stato tra il corpo dei carabinieri e la polizia di Stato. Un lavoro che verrà protratto nel tempo proprio per dare al cittadino quella sensazione di sicurezza di cui ha bisogno. Le indagini che puntano alla prevenzione ed alla sicurezza continueranno sul territorio a ritmo serrato.