Mercoledì 8 Settembre 2021, 09:56

Monitoraggio mensile dei contagi da Covid-19 nelle scuole: ai nastri di partenza il piano dall’Asl di Frosinone. L’annuncio dell’avvio del piano è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, a poco meno di una settimana dall’avvio del nuovo anno scolastico nella maggior parte degli istituti Ciociari.

Gli alunni delle scuole Elementari e Medie verranno sottoposti a semplicissimi test salivari eseguiti a campione, ma anche a casa su iniziativa dei genitori, per intercettare sul nascere eventuali catene di contagio. Un piano, messo a punto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attuato tramite le Asl territoriali che verrà messo in atto con l’individuazione delle cosiddette “Scuole Sentinella”, dove tracciare, tramite i test a campione, cluster di asintomatici. In questo modo si andrà a garantire quanto più possibile le lezioni in presenza e si eviterà la diffusione del Coronavirus in ambito extrascolastico.

L’Asl di Frosinone ha già predisposto un elenco di scuole sulla quali intervenire che verrà reso noto a breve. Il numero di studenti individuato che mensilmente verrà sottoposto a tampone salivare, invece, è di 868 alunni per la scuola Primaria (bambini di età compresa tra i 6 gli 11 anni di età) e 552 per la scuola Secondaria di primo grado ( ragazzi tra i 12 e i 14 anni di età). Un numero base sul quale l’Asl di Frosinone, in accordo con la regione Lazio, sta lavorando per ottenere l’ampliamento.

“Il tipo di accertamento non sarà il classico tampone nasofaringeo, ma un più agevole e non invasivo campione salivare che sarà possibile effettuare anche in ambito familiare senza l’intervento di personale sanitario specializzato se non per attività di formazione e addestramento”, è stato spiegato dall’Asl. Tracciare, monitorate e prevenire le interruzioni della didattica in presenza perché, oltre ad incidere negativamente sull’apprendimento non favoriscono l’integrazione nella comunità scolastica. “Obiettivo specifico - è stato aggiunto dall’Asl - è di tutelare lo svolgimento della didattica in presenza, limitando la probabilità di diffusione dell’infezione nelle scuole e nelle famiglie e scongiurando quindi, almeno in buona misura, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica che seguirebbero come isolamenti, quarantene, e didattica a distanza”. I dettagli del piano e altri aspetti organizzativi della sanità ciociara in tempo di pandemia verranno trattati questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si terrà negli uffici Asl alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Resta attiva, al netto del piano di monitoraggio, la vaccinazione libera e senza prenotazione per immunizzare quanto più possibile gli alunni, ma sopratutto docenti e personale della scuola.

Sul fronte dei contagi ieri, rispetto a lunedì, c’è stato un lieve rialzo. Su 419 tamponi molecolari sono stati registrati 23 nuovi casi, mentre i negativizzati sono stati 37 e non ci sono stati decessi. La mappa dei contagi, su scala comunale, è stata la seguente: Esperia tre; Cassino, Castrocielo, Fermentino, Frosinone, Piglio e Sant’Elia Fiumerapido due. Un caso a: Cervaro, Paliano, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Serrone e Veroli. Sostanzialmente invariato il tasso di ospedalizzazione, ieri i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive Covid allo Spazioni di Frosinone erano 12, l’altro ieri 11. Nessun caso caso grave da richiedere la degenza in terapia intensiva. A livello regionale, ieri su 8520 tamponi molecolari e 9139 test antigenici per un totale di 7659 test, si sono registrati 354 nuovi casi positivi (59 in più rispetto a lunedì) e 5 decessi. In totale 481 sono i ricoverati, 63 le terapie intensive e 555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2 percento.