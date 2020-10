© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impegno per la lotta al Covid, che ancora non allenta la morsa, e la premura nell’ambito della prevenzione. È il doppio fronte che tiene in prima linea l’Asl di Frosinone . Riparte, infatti, la campagna di sensibilizzazione e di educazione sanitaria contro il tumore al seno denominata “ottobre rosa”. Le donne della Ciociaria, durante tutto il mese in corso, potranno effettuare gli esami per la diagnosi precoce della patologia che colpisce la mammella. Dall’azienda sanitaria hanno lanciato l’appello, sottolineando che «è importante oggi più che mai aderire: mentre si continua a controllare la diffusione dell’epidemia, non trascuriamo le altre malattie che continuano ad incidere sulla salute della popolazione; prevenire il prevenibile è doveroso per tutti». Da qui, dunque, l’invito a partecipare ai programmi di screening.Queste le modalità con cui si svolgerà l’attività preventiva.Alle donne della fascia di età 50-74 anni, target degli ordinari programmi di screening, è dedicata in particolare la terza settimana di ottobre. Potranno effettuare la mammografia gratuita senza la necessità di doversi procurare una prescrizione medica: per la prenotazione, spiegano dall’Asl, si dovrà telefonare, dalle 9,30 alle 14,30, al numero verde dedicato 800 003 422, recandosi quindi il giorno dell’appuntamento presso la Radiologia dei presidi individuati: ospedale San Benedetto di Alatri giovedì 22 ore 8-14 e sabato 24 ore 8-14; ospedale Santa Scolastica di Cassino mercoledì 21 ore 14-20 e sabato 24 ore 8-14; ospedale Spaziani di Frosinone lunedì 19 ore 8-14 e venerdì 23 ore 8-14; ospedale Santissima Trinità di Sora mercoledì 21 ore 8-14 e sabato 24 ore 8-14. «La campagna - aggiungono dall’Asl - proseguirà per i mesi di novembre e dicembre, con date ulteriori per cui sono già attive le prenotazioni».La promozione della prevenzione del tumore al seno coinvolge anche le donne della fascia di età 45-49 anni, «normalmente escluse dal programma di screening, purché non abbiano eseguito la mammografia nei due anni precedenti». A loro viene «dedicata una seduta per ogni settimana di ottobre, ogni martedì 8.30-13.30 presso la Radiologia del P.O. di Frosinone», prenotando via telefono dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13 al numero 06-164161840. La prestazione sarà gratuità e non occorrerà la prescrizione medica.