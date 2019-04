© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono previste cinquemila presenze alla Maratona di Primavera in programma, come da tradizione, domani a Cassino. La storica manifestazione, giunta alla XXIX edizione, è nata nel 1990 da un'idea dell'allora abate di Montecassino Bernardo D’Onorio che ideò una manifestazione non competitiva con al centro una grande festa per tutte le famiglie. Al grido dello slogan “Facciamo Fiorire la pace nel mondo” domani si metteranno in corsa dalla Villa comunale, bambini, giovani e genitori. Attraverseranno tutta la città su un percorso di sei chilometri per poi ritornare in Villa, dove si terranno le premiazioni. “I sei chilometri sono riservati agli sportivi e alle famiglie - ha annunciato il patron dell'evento Carmine Calce, presidente del Cus - che avranno la possibilità di fare una piacevole passeggiata lungo le strade del centro. Una volta rientrati nella Villa - ha continuato sempre il presidente - prenderà il via una grande festa con balli, canti e animazione per i più piccoli”. Nell’ ambìto della Maratona si inserisce anche il 16° trofeo Abbazia di Montecassino e il terzo trofeo “Diversamente uniti”: correre e camminare per fraternizzare. “In questo modo la Maratona - ha sottolineato Calce - non è solo solo sport ma anche attenzione al sociale “ .