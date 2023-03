Sfida combatutta ma poche emozioni nella supersfida Bari-Frosinone, al "San Nicola" solo uno 0-0

Finisce con un pari nella super sfida al San Nicola tra il Frosinone e il Bari davanti a 38.500 spettatori. I giallazzurri mantengono il vantaggio di 12 punti sui pugliesi che affiancano a quota cinquanta il Genoa al secondo posto (giocherà domani contro la Ternana).

La partita è stata affrontata con molta prudenza dalle due squadre che si sono sfidate sul piano del pressing e della chiusura degli spazi. Alla fine il possesso palla ha premiato i ciociari (pericolosi con Rohden in avvio), ma sul piano delle occasioni il pubblico non ha visto una gara spettacolare. Brividi a fine primo tempo quando l’arbitro ha in un primo momento indicato il calcio di rigore per il Frosinone, salvo poi concedere una punizione (per un contatto tra Pucino e Oyono).

Nella ripresa resta sul taccuino un contropiede di Cheddira non sfruttato e una occasionissima per Moro, ipnotizzato in uscita dal portiere barese Caprile.