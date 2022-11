Cade e batte violentemente la nuca, anziano salvato dai Carabinieri di Sora

Un intervento provvidenziale. È stato quello che i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sora hanno effettuato oggi pomeriggio in via Napoli. La pattuglia in servizio stava transitando intorno alle 16.30 sulla trafficata strada quando si è accorta di un anziano a terra sul marciapiede. In pochissimi istanti erano da lui. L'uomo giaceva a terra privo di sensi con la nuca ferita. Non dava segni di vita e si è temuto il peggio. I carabinieri hanno provato a rianimarlo con dei leggeri colpi sulle guance. Ad un certo punto l'anziano ha aperto gli occhi facendo un respiro profondo. Nel frattempo era stato già allertato il 118. In attesa che arrivasse l'ambulanza i militari dell'arma hanno tenuto sveglio l'anziano, parlandogli, toccandolo delicatamente. Quando i sanitari sono giunti sul posto lo hanno trasferito al pronto soccorso dell'ospedale civile SantissimaTrinità di Sora. Le sue condizioni sarebbero serie.