Danimarca, il termovalizzatore a Copenaghen è anche una pista da sci

A 5 km dal centro di Copenhagen, capitale della Danimarca, sorge il termovalorizzatore Amager Bakke, alto quasi 100 metri sul cui tetto è stata costruita una pista da sci. L’impianto appartiene a 5 comuni danesi. Ecco come viene presentato l'impianto nel progetto "CopenHill", la collina di Copenaghen: «CopenHill rappresenta una montagna di opportunità. Una montagna dove i nostri ospiti possono partecipare ad attività ed eventi sociali, secondo la loro ambizione e desiderio. Sia che i nostri ospiti siano sciatori, corridori, alpinisti o semplicemente vogliano utilizzare le nostre strutture per trascorrere del tempo insieme, la nostra missione è rendere possibile e divertente per loro raggiungere la vetta»