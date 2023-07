Sinner-Djokovic, a Wimblendon in palio la finale: le foto del serbo ai quarti

Jannik Sinner è pronto a scendere in campo a Wimbledon per quella che sarà la sua prima semifinale in uno Slam. Affronterà Novak Djokovic, campione nelle ultime quattro edizioni del torneo e già vincente sull'azzurro nei quarti di finale della scorsa edizione. Secondo i principali bookmakers Sinner difficilmente riuscirà a ottenere una rivincita sull'attuale

numero 2 al mondo, che sul campo centrale dell'All England Club non ha mai perso. Il serbo si presenta all'appuntamento dopo aver sconfitto per 3 set a 1 il russo Andrej Rublëv nei quarti di finale.