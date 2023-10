Nicolò Fagioli indagato per scommesse su piattaforme illegali

Il calciatore della Juventus Nicolò Fagioli è indagato dalla Procura di Torino per scommesse online su piattaforme illegali. L'inchiesta che fa capo al PM Manuela Pedrotta e che va avanti da mesi ha individuato i nomi degli scommettitori che hanno piazzato giocate su bookmakers senza licenza – oltre ai gestori delle medesime – e tra questi c'è Fagioli. Lo scrive La Stampa. Scommettere online non è un reato se viene fatto su siti che sono concessionari autorizzati al gioco a distanza dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ma è proibito se le giocate sono piazzate presso allibratori non autorizzati dallo Stato italiano e quindi fuorilegge.