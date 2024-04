Mancini e l'esultanza polemica al termine di Roma-Lazio: sventola una bandiera biancoceleste con un ratto

La Roma ha vinto contro la Lazio il suo primo derby dal 2022. I giallorossi sono riusciti a interrompere il digiuno nelle stracittadine grazie a un gol di Gianluca Mancini che, al 42' è saltato molto bene su un calcio d'angolo. Un colpo di testa preciso e potente che non ha lasciato spazio a Mandas. Reete che si gonfia e gioia da condividere con i propri tifosi. Al termine della partita, il centrale ha preso una bandiera (biancoceleste e con un ratto sopra) e l'ha sventolata per festeggiare con la Curva Sud. Il gesto non è piaciuto ai tifosi laziali, con il numero 23 che ha chiesto subito scusa ai canali della società: «Non volevo offendre nessuno, un po' di goliaardia ci sta. Chiedo scusa».