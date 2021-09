Leicester-Napoli, scontri tra tifosi dentro e fuori lo stadio: 12 arrestati

Purtroppo Leicester-Napoli è stata caratterizzata dagli scontri sugli spalti, e fuori, tra tifosi. Al King Power Stadium durante la partita di Europea Leauge, gli steward e le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire per bloccare i sostenitori delle due squadre entrati a contatto. Scontri avvenuti anche prima della gara al di fuori dello stadio. Alla fine sono stati 12 gli arresti tra i sostenitori azzurri. Gli arresti dei tifosi napoletani sarebbero avvenuti all'esterno dello stadio dove la polizia ha provveduto ai fermi e a identificare una parte dei supporter azzurri. A tarda notte le autorità locali hanno diffuso un comunicato nel quale si definisce "vergognoso" il comportamento di alcuni tifosi ospiti. In giornata verranno visionati i filmati degli incidenti per accertare se ci siano ulteriori responsabili.

Leicester (left) vs Napoli (right) pic.twitter.com/SJIaWXqkii — Football Fights (@footbalIfights) September 17, 2021