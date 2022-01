Episodio curioso alla fine del primo tempo supplementare tra Lazio e Udinese. Pussetto tenta la fuga sulla sinistra ma, ostacolato da Lazzari, finisce contro Sarri a bordo campo che frana a terra. Sia il giocatore dell'Udinese che l'allenatore della Lazio restano ko per qualche secondo per tornare poi "operativi" con tanto di coro dei tifosi di casa per il proprio allenatore.

Sarri: «Si sono rotti gli occhiali...»

Lazio, Immobile gol: Udinese ko