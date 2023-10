Italia-Malta, qualificazioni a Euro2024

Mentre fuori dal campo si è scatenato lo scandalo scommesse, con Zaniolo e Tonali che hanno abbandonato il ritiro di Coverciano, l'Italia è pronta a tornare in campo per le qualificazioni al prossimo Europeo, in programma in Germania nel 2024. La prima delle due sfide che attendono gli azzurri è contro Malta al San Nicola di Bari.