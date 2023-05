Partita di calcio amatoriale romano si trasforma in tragedia

Dopo una partita amatoriale tre calciatori sono rimasti feriti dallo scoppio di una bomba carta. L'episodio è avvenuto ieri sera in un campetto di via della Capanna Murata, in zona Casilino, a Roma. Le squadre che si sono affrontate sono il Roma Soccer Club e l'A.S.D. Seasport Iannaccone & Assoc. Sono 4 le persone coinvolte, di cui 3 feriti gravi.