Berardi, il grande obiettivo per l'attacco della Lazio: le foto

Domenico Berardi è il grande obiettivo del calciomercato della Lazio. Il capitano del Sassuolo, 29 anni il prossimo agosto, è pronto al salto di qualità e ha detto di sì da tempo ai biancocelesti. In stand by però la trattativa con il Sassuolo, con cui non c'è accordo sulla valutazione del giocatore e sulla formula dell'operazione.