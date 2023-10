Pe, Vistoli e Nussbaum Cohen: tre controtenori star per il Giulio Cesare in Egitto di Händel all'Opera di Roma. E il 20 ottobre saranno protagonisti di un recital

Ha debuttato con successo, ieri, all'Opera di Roma, il Giulio Cesare in Egitto di Händel, con la regia di Damiano Michieletto: in scena fino al 21 ottobre. Dirige il maestro Rinaldo Alessandrini, clavicembalista, organista e fortepianista, tra i massimi esperti del repertorio barocco; protagonisti, tre tra i più grandi controtenori di oggi: a Raffaele Pe (definito dal “Times” baroque star, autore dell’album Giulio Cesare. A baroque Hero che ha ottenuto il Premio Abbiati come Miglior Disco) il ruolo del titolo, Carlo Vistoli è Tolomeo e ad Aryeh Nussbaum Cohen la parte di Sesto. Accanto a loro, il soprano Mary Bevan (Cleopatra), il contralto Sara Mingardo (Cornelia), il baritono Rocco Cavalluzzi (Achilla), il controtenore Angelo Giordano (Nireno) e il baritono Patrizio La Placa (Curio). Pe, Vistoli e Nussbaum Cohen saranno inoltre impegnati nel concerto “I tre controtenori” il 20 ottobre alle ore 20 al Teatro Costanzi e in diretta su Rai Radio3.