Eduardo e Cristina, Aureliano in Palmira e Adelaide di Borgogna: con tre titoli rari, al via a Pesaro, l'11 agosto, il Rossini Opera festival

La 44esima edizione del Rossini Opera Festival si svolgerà a Pesaro dall’11 al 23 agosto. In programma tre opere poco frequentate del repertorio rossiniano e due Cantate di rarissima esecuzione; a completare il cartellone, gli appuntamenti del Festival Giovane, i concerti lirico-sinfonici e belcantistici e la Petite messe solennelle finale. A inaugurare il Festival, l'11, alle 20 alla Vitrifrigo Arena, sarà la nuova produzione di Eduardo e Cristina, con il maestro Jader Bignamini che dirigerà l’Orchestra della Rai, mentre la regia è di Stefano Poda. La seconda opera in programma è Aureliano in Palmira, il 12 agosto alle 20 alla Vitrifrigo Arena con il maestro George Petrou e la regia di Mario Martone. Ancora alla Vitrifrigo Arena il 13 agosto alle 20 debutterà Adelaide di Borgogna, diretta da Francesco Lanzillotta alla guida dell’Orchestra della Rai. La regia è di Arnaud Bernard. A chiudere il Festival sarà, il 23 alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena, la Petite Messe Solennelle con Michele Mariotti sul podio dell’Orchestra della Rai. Nel cast, Rosa Feola, Vasilisa Berzhanskaya, Dmitry Korchak e Giorgi Manoshvili.