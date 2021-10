Rossano Rubicondi, morto l'ex marito di Ivana Trump. Simona Ventura: «Fai buon viaggio»

«Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP Rosa #rossanorubicondi»: con un tweet Simona Ventura annuncia la morte di Rossano Rubicondi, modello, attore ed ex marito di Ivana Trump, scomparso all'età di 49 anni. Aveva sposato nel 2008 Ivana Trump, per lei erano le quarte nozze, e nello stesso anno Rubicondi era stato naufrago dell'Isola dei famosi, condotta su Rai2 da Simona Ventura. Successivamente era tornato a far parte del reality nelle vesti di inviato. ​