Tosca e Traviata dell'Opera di Roma in tournée a Tokyo: tutto esaurito e standing ovation per i due spettacoli diretti da Michele Mariotti

Tutto esaurito per l’Opera di Roma in Giappone. Le recite di Traviata, con la regia di Sofia Coppola e gli abiti di Valentino, al Bunka Kaikan di Tokyo, sono state accolte da dieci minuti di applausi. La prima di Tosca, con la regia di Zeffirelli, alla Kanagawa Kenmin Hall di Yokohama, da quindici, con standing ovation del pubblico. È il bilancio della tournée che vede impegnata la Fondazione lirico-sinfonica capitolina in Giappone, e che proseguirà fino al 26 settembre. Sul podio, in tutti gli spettacoli, il direttore musicale Michele Mariotti, impegnato in un autentico tour de force coronato da un grande successo personale. Protagoniste star della lirica come Lisette Oropesa, Francesco Meli e Amartuvshin Enkhbath in Traviata, Sonya Yoncheva, Vittorio Grigolo e Roman Burdenko per Tosca. Oltre ai solisti, la tournée coinvolge 227 persone tra professori d’orchestra, il coro diretto da Ciro Visco, il corpo di ballo, i tecnici e le maestranze dell’Opera di Roma.