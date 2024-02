John Travolta e il "Ballo del Qua Qua", social scatenati: «Russel Crowe che farà Romeo er gatto der Colosseo»

Il ballo del qua qua: è questa l'idea che è venuta a Fiorello per coinvolgere John Travolta in un numero insolito. E così l'interprete della Febbre del sabato sera e di Grease, dopo aver 'pagato daziò con il fan Amadeus sul palco accennando i passi dei sui celeberrimi film, esce dal teatro e, piuttosto imbarazzato, partecipa alla gag. Sui social i commenti non sono stati molto positivi. Anzi. «John Travolta 24h prima di essere scaricato da Hollywood e famiglia»; «Io ero imbarazzato per lui. John Travolta perdonaci, non lo sapevamo»; «E non abbiamo visto ancora Russel Crowe che farà Romeo Er mejo gatto der Colosseo».