Daniel Ezralow porta a Roma il suo Open con i ballerini di Amici: «Basta con i pregiudizi nei confronti degli artisti televisivi. Questi giovani talenti sono bravi e basta»

Il coreografo americano Daniel Ezralow, 67 anni, tra i fondatori di Momix e Iso, porta a Roma (al Teatro Olimpico dal 27 febbraio al 3 marzo per la stagione dell'Accademia Filarmonica) il suo Open, spettacolo del 2012, «ma che piace ancora e diverte». Brevi quadri fulminanti, affidati ai giovani ballerini di Amici di Maria De Filippi: Samuelino Antinelli, Claudia Bentrovato, Oliviero Bifulco, Miguel Chavez, Mimmina Ciccarelli, Rosa Di Grazia, Christian Stefanelli e Klaudia Pepa. «Basta con i pregiudizi nei confronti degli artisti televisivi. Sono bravi e basta», spiega Ezralow che durante la sua carriera ha tirato giù un bel po’ di steccati: ha firmato coreografie per l’Olandese Volante di Wagner e per il Cirque du Soleil, ha affiancato Vittorio Gassman nel Moby Dick a Parigi e Lucio Dalla in Tosca - Amore Disperato. Ha collaborato con David Bowie e Bocelli; con gli stilisti Issey Miyake e Roberto Cavalli e ha preso parte alla realizzazione dei film di Bellocchio, Wertmüller e Taymor.