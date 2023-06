Ravello Festival nel segno di Wagner con l'Oro del Reno. Ma anche jazz, una maratona Chopin e un omaggio a Sinatra

Dal 2 luglio al 30 agosto, 24 gli appuntamenti che compongono il cartellone del Ravello Festival: 9 concerti sinfonici, 4 concerti jazz (da Bollani a Rubalcaba), una “Maratona Chopin” che in 10 tappe, affidate a nove pianisti italiani di generazione e formazione diverse, ne presenterà praticamente tutta la produzione per pianoforte solo e un evento speciale conclusivo, omaggio a Frank Sinatra a 25 anni dalla scomparsa con il tenore Grigolo e omaggio anche al Settecento Napoletano. Un cartellone nel segno di Wagner con la Dresdner Festspielorchester unita al Concerto Köln con Kent Nagano direttore dell’evento centrale del Festival: l’esecuzione di un’opera completa (sotto forma di concerto) di Richard Wagner, L’Oro del Reno, proposta in una inedita versione filologica integrata in un progetto che coinvolge diverse istituzioni europee (20 agosto).