Celine Dion annulla tutti i concerti fino ad aprile 2024

«Con tremenda delusione dobbiamo annunciare oggi la cancellazione del Courage World Tour». Sui social di Celine Dion è apparso nelle prime ore del pomeriggio l'annuncio dello stop ai concerti della cantante canadese. Ecco le sue parole: «Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta. Sto lavorando sodo per recuperare le forze, ma fare tour può essere molto difficile anche quando non sei al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli, e anche se mi spezza il cuore, è meglio che annulliamo tutto ora finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo... e non vedo l'ora di rivederti!»