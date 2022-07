Giulia Michelini, Pif, Fatima Trotta, Nunzia De Girolamo e Fru dei The Jackal tra gli ospiti della giornata inaugurale di BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Manifestazione ideata e diretta da Antonio Frascadore, che dal 2017 al 2019 ha registrato la presenza, in termini di spettatori, di oltre 300mila persone in 3 anni.

