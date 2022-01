Zitromax introvabile: l'antibiotico per curare il Covid è esaurito in tutta Italia

Le scorte di Zitromax, l'antibiotico prodotto da Pfizer che può aiutare a curare il Covid, sono esaurite. Nelle ultime due settimane è stata registrata un'impennata di richieste, molto al di sopra di quella prevista. E per le farmacie che hanno provato ad ordinarlo, la risposta dell'azienda farmaceutica è stata la stessa: «Scorte esaurite».

Claudia Passalacqua di Federfarma ha spiegato che «il problema non riguarda solo lo Zitromax, ma sono terminate le scorte anche di altri antibiotici e sciroppi». A Roma è ancora disponibile a via Cola di Rienzo, in via Annia Regilla, in via Gino Capponi e in via Renzo Bertani. I farmacisti in questo caso hanno giocato d'anticipo, ordinando alcune scorte extra. Per le altre farmacie lo Zitromax non si portà ordinare almeno fino al prossimo lunedì.