Mascherine all'aperto, in zona bianca via dall'11 febbraio: «L'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca sicuramente non verrà prorogata, quindi dall'11 di febbraio (l'ordinanza scade il 10) toglieremo le mascherine all'aperto in zona bianca». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Costa.