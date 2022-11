Alzheimer, chi sono i Superagers: gli 80enni dalla memoria di ferro

Hanno più di 80 anni ma ricordano tutto, persino meglio di persone più giovani di 20 o 30 anni. Sono i "Superagers", cioè gli 80enni dalla memoria di ferro. In america la Northwestern University di Chicago ha avviato un programma per studiarli. Lo scopo è capire quale sia il segreto che protegge dall'invecchiamento le loro cellule cerebrali e utilizzare quello che si scoprirà per combattere malattie degenerative come l'Alzheimer.

Alzheimer, chi sono i Superagers: 80enni dalla memoria di ferro (e qual è il loro segreto)