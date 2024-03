Velletri, gran pienone alla Festa delle Camelie: c'è anche il presidente della Regione

Velletri, seconda giornata di Festa delle Camelie con gran pienone anche oggi, grazie anche alla bella giornata di sole e tepore ai Castelli Romani. Molto ammirati i percorsi artistici e floreali visitati da centinaia di turisti e visitatori dai comuni vicini e da Roma. Molto apprezzati gli spettacoli dei gruppi musicali, quelli folcloristici, delle scuole di danza, le mostre dei fiori, quadri e sculture, le rappresentazioni teatrali, la sfilata delle auto d'epoca a cura dell'Associazione "Ca.Ma.Si" organizzata dal mitico duo Tanzi-Montagna e molte altre attrattive. Ieri pomeriggio c'era stata l'affollata inaugurazione alla presenza del presidente della regione Francesco Rocca, presenti anche gli assessori regionali Giancarlo Righini, Simona Baldassarre, la vice presidente della regione Roberta Angelilli, le consigliere regionali Edy Palazzi e Micol Grasselli, la consigliera metropolitana Marta Bevilacqua.

A livello locale hanno partecipato al taglio del nastro, presentato da Tiziana Mammucari, anche la vice sindaca e assessore alla cultura di Velletri Chiara Ercoli, l'assessore al turismo, spettacolo, commercio, artigianato Paolo Felci, altri amministratori pubblici locali. Come ospiti sono intervenuti oltre il presidente e la delegazione di assessori e consiglieri regionali, sia in comune che al taglio del nastro, anche la delegata dell'ambasciata del Giappone ( gemellato con Velletri per la Festa delle Camelie) Mariko Shikakura, il vescovo della Diocesi di Velletri Stefano Russo, i sindaci, altri consiglieri e assessori dei comuni vicini. La Polizia Locale con il Gonfalone ha aperto e accompagnato la visita guidata delle autorità lungo il percorso della Festa, con la presenza delle forze dell'ordine in vari punti di accesso al centro storico, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile, Croce Rossa e Associazione Nazionale Polizia di Stato .

(Foto Giancarlo Boldacchini-Luciano Sciurba)